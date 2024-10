“Il patto è stringersi di più”: promo speciale per Reggina-Pisa, il dettaglio

Un patto d’amore. Un patto a sostegno del nostro territorio e dei nostri colori. La Reggina vuole continuare ad essere protagonista, a rendere la propria gente fiera ed orgogliosa.

Reggina-Pisa, un’altra sfida tutta da vivere. Oggi come non mai, il cuore amaranto batte forte. Oggi come non mai: “Il patto è stringersi di più”.

A partire dal pomeriggio di martedì 7 febbraio, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Pisa, in programma sabato 11 febbraio alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT 2022/23.

Di seguito, l’iniziativa dedicata al popolo reggino, insostituibile motore dei nostri sogni e del nostro entusiasmo.

COME ACCEDERE ALLA PROMO

Chi è titolare di un abbonamento intero o donna (valido per tutti i settori dello stadio) o chi acquisterà un tagliando intero o donna, avrà diritto a un secondo titolo di accesso a un prezzo speciale in tutti i settori dello stadio (Tribuna VIP esclusa). Di seguito i prezzi della promo:

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata ed il Reggina Official Store di Corso Garibaldi 505, nei seguenti orari:

CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA

martedì 7 febbraio | dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

mercoledì 8 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

giovedì 9 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

venerdì 10 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

sabato 11 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

REGGINA OFFICIAL STORE

martedì 7 febbraio | dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

mercoledì 8 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

giovedì 9 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

venerdì 10 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

sabato 11 febbraio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve.

I PREZZI PER IL PRIMO TAGLIANDO: