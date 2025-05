Reggina, Praticò: ‘Non conoscete Ballarino. E poi ancora con questa storia dei soldi…’

Il Dg Praticò nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto“, ha risposto alle domande dei tifosi, anche su quella più ricorrente che riguarda la forza economica del club:

“Molti tifosi non conoscono il patron Ballarino e questo è normale, scontato. E’ una persona molto competitiva e non ama perdere. Preparata, seria, tanto è vero che fino ad oggi ha rispettato tutti gli impegni economici e non è poco, tantomeno scontato. Ancora con questa storia della solidità economica…

Gli stipendi? Ogni tanto viene fuori, vi voglio solo ricordare che per iscriversi ai campionati devi dimostrare attraverso le liberatorie di avere provveduto al saldo di tutti i tesserati. Ma di cosa parliamo…?

La società ha ribadito non so quante volte che se si creassero le possibilità, è già pronta a presentare domanda di ripescaggio e vi assicuro che l’esborso è notevole. Intanto abbiamo creato i presupposti per esserci con la vittoria dei play off. Si sta lavorando da tempo per farsi trovare pronti. Nino Ballarino è uno competitivo ma con i piedi per terra, con lui non vedrete mai una crescita misurata con il denaro, ma con la programmazione e la progettualità”.