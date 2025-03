Reggina: il Dg Praticò sui rinnovi di Cham, Ndoye e i meriti di Trocini

Un altro passaggio interessante dell’intervento del Dg Giuseppe Praticò a “Momenti Amaranto” in onda su RadioVideo Touring è quello riguardante i rinnovi di contratto: “Per le interlocuzioni che sono state avviate, direi che i rinnovi sono a buon punto. In Cham ci abbiamo sempre creduto sin dall’inizio, Ndoye è arrivato in prova e mister Pergolizzi non lo riteneva pronto. E’ stato il tecnico Trocini a dargli fiducia e lui l’ha ripagata. Due calciatori dalla struttura fisica importantissima, con grande fame calcistica ed entrambi stanno dando un contributo importante nonostante siano due Under”.

I tifosi amaranto

“Abbiamo un movimento ultras che ritengo sia uno dei più carismatici a livello italiano. A Paternò il discorso fatto da Peppe Spalla alla squadra è stato da brividi, la Curva Sud non ha mai smesso di incitarci. Anche all’inizio quando non si conosceva la proprietà e i risultati tardavano ad arrivare, loro ci sono sempre stati sia al Granillo che in trasferta. Mi sento di ringraziarli di vero cuore perchè i risultati che questa squadra ottiene, sono anche per merito loro. Un grazie anche a tutti coloro che domenicalmente vengono allo stadio. Oggi l’ambiente si è ricompattato tranne qualche eccezione di poco conto”.