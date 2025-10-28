Reggina: il programma settimanale degli allenamenti. Porte aperte per tutti
La squadra si prepara alla delicatissima sfida di domenica contro la capolista
28 Ottobre 2025 - 09:32 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 28 ottobre al 1° novembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 28/10: ore 15
mercoledì 29/10: prevista doppia seduta, ore 10 e ore 15
giovedì 30/10-venerdì 31/10: ore 10.30
sabato 01/11: ore 10.30
Tranne la rifinitura del sabato, le sessioni di allenamento sono aperte a tifosi e stampa.