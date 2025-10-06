Reggina-Ragusa: il dato degli spettatori presenti al Granillo
Discreta risposta del pubblico amaranto. Applausi per la Curva Sud
06 Ottobre 2025 - 09:54 | Redazione
Si era parlato di una giornata di pioggia e invece al Granillo è stato un pomeriggio quasi estivo per le temperature calde che si sono registrate. Reggina e Ragusa hanno giocato su un rettangolo di gioco in buone condizioni e una cornice di pubblico che ha segnato la presenza di 3752 spettatori (2873 gli abbonati) di cui 10 tifosi ospiti.
Sugli spalti e in particolar modo in Curva Sud, non è mancato l’incitamento verso la squadra, con gli ultras che si sono distinti nel momento in cui hanno esposto lo striscione ““Stop al genocidio palestinese… basta guerre!”, ricevendo l’applauso di tutto lo stadio.