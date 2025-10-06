Reggina: con il Messina due assenze certe, un rientro e un dubbio

Le vittorie servono sempre, qualunque sia l’avversario e in qualunque modo arrivino. La Reggina torna al successo battendo un modesto Ragusa e ritrova un pizzico di serenità dopo settimane complicate. Gara ordinata nel primo tempo, più di gestione nella ripresa, con qualche segnale di crescita soprattutto sul piano individuale.

Mister Trocini, costretto a fare i conti con le assenze di Ferraro e Montalto squalificati e di Barillà infortunato, ha perso anche Ragusa dopo pochi minuti per un problema alla spalla. Nonostante le difficoltà, l’allenatore amaranto ha rimescolato le carte, provando nuove soluzioni: Gatto schierato a destra, Fomete nuovamente titolare, il giovane Pellicanò dal primo minuto e Correnti lanciato nella mischia. Esperimenti che hanno prodotto alcune risposte incoraggianti e, soprattutto, tre punti preziosi.

Segnali positivi anche dalle individualità. Di Grazia ed Edera, in particolare, hanno mostrato maggiore brillantezza e continuità. Due elementi che possono diventare fondamentali per il prosieguo del campionato.

Adesso serve continuità. Domenica si gioca il derby più atteso, quello con il Messina, in uno dei momenti chiave della stagione. Non ci sarà ancora Montalto per squalifica, rientrerà Ferraro, resta in dubbio la presenza di Barillà, difficile il recupero di Ragusa. Una sfida che va oltre la classifica, perché con il Messina soprattutto per i tifosi, è sempre una partita speciale.