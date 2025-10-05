Reggina: messaggio chiaro dei tifosi ai calciatori e lo striscione applaudito da tutto lo stadio

Dopo tre giornate senza vittorie e un clima appesantito dalle polemiche, la Reggina rialza la testa. Al Granillo gli amaranto superano 2-0 il Ragusa in una partita controllata dall’inizio alla fine.

La squadra di Trocini ritrova compattezza, gioco e concretezza, approfittando di un avversario giovane e piuttosto modesto, apparso in difficoltà per tutto l’arco del match.

Formazione rivoluzionata

Il tecnico amaranto, costretto dalle assenze di Ferraro e Montalto (squalificati) e di Barillà (infortunato), ha dovuto ridisegnare la squadra. Dopo pochi minuti, anche Ragusa è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla spalla, apparso serio, mentre quello che sembrava uno dei giocatori inamovibili come Laaribi, parte dalla panchina.

Nonostante l’emergenza, Trocini ha provato e trovato soluzioni alternative, ottenendo risposte importanti anche da chi finora aveva avuto meno spazio.

Di Grazia e Fomete firmano il successo

A decidere l’incontro sono stati Di Grazia e Fomete, entrambi alla prima rete stagionale. Il primo ha sbloccato il risultato con una conclusione sotto porta, il secondo ha chiuso i conti a conclusione di una bella giocata, tutto nella prima frazione di gara.

Una vittoria che restituisce fiducia all’ambiente e permette alla Reggina di risalire la classifica, in un campionato che rimane ancora molto equilibrato.

Il messaggio dei tifosi: “Vogliamo vincere il derby”

A fine partita, come da tradizione, la squadra si è recata sotto la Curva Sud per festeggiare il successo con i tifosi. Dal settore degli ultras, oltre ai cori di gioia, è arrivato un messaggio chiaro in vista della prossima sfida: “Noi vogliamo vincere il derby”.

Un coro ripetuto a lungo e accolto con convinzione dai giocatori, consapevoli dell’importanza della partita di domenica prossima a Messina, la più sentita dell’anno per tutto il popolo amaranto.

Uno striscione che parla al mondo

Durante la gara, un altro momento significativo è arrivato dagli spalti. La Curva Sud ha esposto uno striscione che ha raccolto gli applausi di tutto lo stadio: “Stop al genocidio palestinese… basta guerre!”

Un messaggio forte, che va oltre il calcio e testimonia ancora una volta la sensibilità dei tifosi reggini verso temi umanitari e sociali.