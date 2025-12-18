Reggina: chiudere il 2025 con un’altra vittoria, altrimenti sarà tutto inutile

La Reggina sembra aver superato il momento più critico, grazie a una serie di vittorie che hanno ridato fiducia alla squadra. Quattro successi consecutivi sono diventati il motore di una rinascita che, però, può definirsi tale solo se la squadra continuerà su questa strada. Mister Torrisi ha saputo leggere la situazione e, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle squalifiche che hanno colpito numerosi giocatori, ha ottenuto risposte positive dalla squadra, che ha reagito bene nelle ultime partite.

Ora, la sfida contro il Sambiase chiuderà il girone di andata e, di fatto, anche il 2025 per gli amaranto. La squadra è pienamente consapevole che il cammino verso l’obiettivo è ancora lungo. Nonostante le quattro vittorie consecutive, la Reggina si trova ancora a metà classifica, con sette punti di distacco dalla vetta e quindi una montagna ancora da scalare. Come ribadito più volte dallo stesso tecnico, “non è ancora fatto nulla e il cammino resta pieno di insidie”.

Il Sambiase non sarà un avversario semplice. La squadra calabrese, infatti, vanta la miglior difesa del girone e giocare in trasferta in un ambiente caldo come quello lametino non sarà facile. Gli amaranto dovranno rispondere presente con una grande prova sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, mentale e fisico.

Purtroppo, il tanto atteso rinforzo in attacco non arriverà neppure per questa settimana. La società non è riuscita a completare l’ingaggio del nuovo giocatore (Barranco) per dare una mano al reparto offensivo che ne necessita anche numericamente, come auspicato da Torrisi. Nonostante ciò, la squadra deve dimostrare di poter competere anche senza questo innesto puntando sul grande momento di forma di Ferraro, oltre che sulla compattezza e la forza del gruppo. La partita contro il Sambiase sarà un altro importante banco di prova. Amaranto “costretti” a vincere, per non buttare via quanto fatto nelle ultime quattro partite.