Reggina: tre punti per riprendere la corsa, battuta la Sancataldese

La Reggina torna a vincere al Granillo dopo i pareggi con Savoia e Messina e soprattutto i tre punti arrivano in seguito alla sconfitta esterna sul campo della Vigor Lamezia. Fondamentali per riprendere la corsa verso la prima posizione della classifica, attendendo i risultati di domenica, in modo particolare quello dello scontro diretto tra Nissa e Nuova Igea. Non è stato semplice nonostante una notevole produzione di gioco e qualche occasione anche clamorosa fallita. L’ha sbloccata il solito Domenico Girasole di testa su angolo, il raddoppio su autogol. Nel finale qualche altra opportunità per arrivare al terzo gol. Al momento la Reggina sale al secondo posto della classifica.

Primo tempo

Sorprendono più del solito le scelte iniziali di mister Torrisi con diverse esclusioni importanti e formazione titolare con tante novità. Tra i pali Lagonigro, linea difensiva composta da Rosario Girasole a destra, Verduci e Domenico Girasole centrali, a sinistra si rivede dopo una vita Panebianco. In mezzo Laaribi affiancato dal giovane Macrì, poi Edera, Bevilacqua e Sartore dietro la punta Ferraro.

Dopo appena due minuti grande discesa di Panebianco sulla corsia di sinistra, scavetto sul portiere e palo pieno, prima grande occasione. Nell’azione successiva Laaribi reclama per un fallo da rigore. La disposizione tattica vede Panebianco molto alto e tre a difendere. Al quattordicesimo punizione per la Sancataldese calciata benissimo da Oliveri, para in due tempi Lagonigro. Incredibile l’errore di Sartore al ventesimo. Conclude Edera, Ferraro non ci arriva, l’esterno si trova il pallone solo a pochi centimetri dalla porta e si fa respingere il tiro da un difensore, incredibile. A tre minuti dalla chiusura del primo tempo si riaffaccia la Sancataldese in zona d’attacco. Punizione in prossimità del vertice dell’area, batte Baglione direttamente fuori. Sui chiude la prima frazione sullo 0-0.

Secondo tempo

Dopo quattro minuti, mischia su angolo, Bevilacqua tenta il pallonetto, fuori. Al settimo ci prova Sartore con un diagonale, esterno della rete. Laaribi, migliore dei suoi, innesca Ferraro, da buona posizione conclude, il portiere respinge. Arriva il meritato gol su angolo. Neanche a dirlo è il solito Girasole Domenico a colpire di testa mandando la palla in rete, minuto sedici, 1-0. Al ventiduesimo esce per infortunio Bevilacqua ed entra Ragusa. Qualche attimo dopo esce uno spento Ferraro al suo posto Pellicanò.

Il raddoppio della Reggina arriva da un clamoroso autogol dopo una azione ben sviluppata sulla sinistra, cross di Sartore e deviazione sfortunata di Di Rienzo, 2-0 a diciotto dalla fine. Al ventottesimo la Sancataldese reclama per un fallo in area, tutto regolare per il direttore di gara. Esce zoppicante anche Edera, entra Palumbo. Come nel primo tempo, gli ospiti tentano ancora su calcio piazzato, conclusione di Russo, a fatica para Lagonigro. Entra Porcino, fuori Panebianco, c’è spazio nel finale anche per Fofana al posto di Laaribi, migliore in campo. In pieno recupero Ragusa va vicino alla terza marcatura e dopo cinque minuti di recupero finisce, 2-0.