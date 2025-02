Reggina: domenica al Granillo solo per tifare. Attesa per le iniziative del club

Possibilità di aggancio. La Reggina lo scontro diretto con il Siracusa avrà la possibilità di giocarselo davanti al proprio pubblico. Nei momenti più significativi della sua storia la tifoseria amaranto è riuscita sempre a fare la differenza, speriamo sia così anche questa volta.

Con Tribuna Est e Curva Nord non disponibili, si spera di riempire totalmente gli altri due settori, quello riservato al cuore del tifo, quindi la Sud e la Tribuna Ovest. Facile immaginare che ci sarà chi verrà allo stadio per la prima volta in questa stagione, è successo in passato, succederà anche in questa circostanza. E’ bene specificare che essendo “la partita” e non una gara qualunque, i calciatori amaranto hanno bisogno solo di sostegno e incitamento, non c’è spazio per criticoni o spettatori passivi.

La società ha già comunicato che non vi sarà la “giornata amaranto“, una forma di rispetto verso chi si è abbonato a inizio stagione ed è stato sempre al fianco della squadra anche nei periodi più difficili. Gli stessi dirigenti hanno inoltre annunciato che si sta preparando una mini campagna per la sottoscrizione di abbonamenti che riguarderà le sei partite casalinghe mancanti alla fine del campionato. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare tutti i dettagli.