Reggina: fra sette giorni si chiude la terza fase della campagna abbonamenti

2811 abbonati. Siamo rimasti a questo dato fornito dalla Reggina al termine della seconda fase della campagna abbonamenti. La terza ha preso il via giorno 29 agosto e finirà il prossimo 9 settembre, due giorni dopo la prima gara di campionato che gli amaranto giocheranno a Favara. Al momento non ci sono aggiornamenti sul numero attuale.

Abbonamenti terza fase

“Cuore Amaranto” è il claim scelto dal club per il lancio della campagna abbonamenti della stagione sportiva 2025/26. Uno slogan che nasce dal profondo, che parla di passione autentica, di battiti condivisi, di una fede che non conosce categorie né confini.

Al via la terza fase. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo Store Ufficiale corso Garibaldi n. 505 ne seguenti giorni e orari:

dal 29 agosto al 9 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica e il lunedi mattina.

On line sul portale Vivaticket e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS a partire dal 17 agosto (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30).

E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità.

Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni.

PREZZI

INTERO: Curva Sud € 125, Tribuna Laterale € 280, Tribuna Centrale € 420, Vip € 600

UNDER 14: Curva Sud € 85, Tribuna Laterale € 85, Tribuna Centrale € 85

Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 120, Tribuna Centrale € 170

DONNE: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 250, Tribuna Centrale € 350, Vip € 550

OVER 65: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 250, Tribuna Centrale € 350, Vip € 550

BAMBINI gratis fino a 6 anni. I prezzi sono esclusi di costo di prevendita