Reggina: Torrisi parla dell’attaccante e fa il punto sugli indisponibili

Nel corso della conferenza stampa, mister Torrisi parla dell’attaccante, poi il passaggio su Fofana e Bevilacqua:

“Sono certo che arriverà l’attaccante. Il nostro obiettivo è sempre lì, fermo, e noi sappiamo che dobbiamo prenderlo. Ferraro nel nostro sistema di gioco è fondamentale, non prenderemo un giocatore con le sue caratteristiche, ma uno che possa coesistere. Anche numericamente è necessario ne arrivi un altro, per infortuni e squalifiche. Mungo e Sartore torneranno a disposizione, Lanzillotta pure e poi i nuovi Fanari e Verduci. Fuori Barillà, Adejo, Porcino, Palumbo e Salandria. Quanti punti servono per vincere il campionato? Non faccio proiezioni, sicuro la media si sta abbassando ma il girone di ritorno è sempre diverso. Bisogna credere fortemente nel lavoro e attraverso questo possono essere ribaltate situazioni e medie punti.

Fofana centra poco con questa categoria. A Trapani non ha accettato di venire in serie D. Quest’anno siamo riusciti a convincerlo, un giocatore che io ho voluto conoscendo le sue qualità. Lavora, si sacrifica, ha tanta voglia e fame. Bevilacqua sta portando avanti un percorso di crescita. Piano piano verranno fuori tutte le sue qualità. Domenica ha fatto l’ultimo passaggio sul gol di Edera. Sulla fase di non possesso sta facendo un grandissimo lavoro anche lui”.