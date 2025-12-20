Reggina: mister Torrisi sul Sambiase e poi sui nuovi arrivati

Conferenza stampa di presentazione del match con il Sambiase, parla mister Torrisi: “Da quando al Granillo la nostra gente sta spingendo, tutto sta diventando più semplice. L’ho detto subito, non esiste una Reggina senza il tifo della propria gente. Il merito è tutto loro, trasmettono la voglia di fare il massimo. Sono stato chiamato in causa per tentare di fare uscire la Reggina da quel momento, lavoro tantissimo e speriamo di esserci riusciti in maniera definitiva.

La Reggina deve tornare dove merita, lo staff è straordinario, tutte le componenti stanno contribuendo a fare questi risultati. Fanari ha gamba, struttura, molto offensivo, disciplinato tatticamente e fa coppia in quel ruolo con Lanzillotta. Su Verduci c’è poco da dire, un professionista che ha fatto sempre la C. E’ venuto a Reggio per indossare la maglia della sua città, è un ottimo difensore centrale, tecnicamente valido, un mancino completo. Certamente può fare il terzino sinistro, ruolo che conosce bene. Stiamo abbassando la media per quello che riguarda l’età.

Fino a oggi non ci sono state partite non fondamentali. Dobbiamo correre, non possiano permetterci di camminare. Ovunque bisogna andare a fare la Reggina. Con il Sambiase la fase di non possesso sarà quella più importante, sappiamo che è una battaglia, dovranno esserci ferocia e cattiveria agonistica. Ho visto i precedenti per capire anche la situazione ambientale, perchè sapere quello che ci aspetta è per me importante. Il coefficiente di difficoltà aumenta, sappiamo che oltre l’aspetto agonistico hanno buone qualità e subiscono poco. Noi sappiamo di non potere avere pause fisiche e mentali e i miei calciatori lo hanno capito. Chi non lo fa non può scendere in campo. Anche un solo componenti che non rispetta questi aspetti, fa crollare il progetto di squadra.