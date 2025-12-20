Reggina: mister Torrisi sul Sambiase e poi sui nuovi arrivati

City Now

20 Dicembre 2025 - 12:31 | Redazione

Torrisi Reggina conferenza

Conferenza stampa di presentazione del match con il Sambiase, parla mister Torrisi: “Da quando al Granillo la nostra gente sta spingendo, tutto sta diventando più semplice. L’ho detto subito, non esiste una Reggina senza il tifo della propria gente. Il merito è tutto loro, trasmettono la voglia di fare il massimo. Sono stato chiamato in causa per tentare di fare uscire la Reggina da quel momento, lavoro tantissimo e speriamo di esserci riusciti in maniera definitiva.

La Reggina deve tornare dove merita, lo staff è straordinario, tutte le componenti stanno contribuendo a fare questi risultati. Fanari ha gamba, struttura, molto offensivo, disciplinato tatticamente e fa coppia in quel ruolo con Lanzillotta. Su Verduci c’è poco da dire, un professionista che ha fatto sempre la C. E’ venuto a Reggio per indossare la maglia della sua città, è un ottimo difensore centrale, tecnicamente valido, un mancino completo. Certamente può fare il terzino sinistro, ruolo che conosce bene. Stiamo abbassando la media per quello che riguarda l’età.

Fino a oggi non ci sono state partite non fondamentali. Dobbiamo correre, non possiano permetterci di camminare. Ovunque bisogna andare a fare la Reggina. Con il Sambiase la fase di non possesso sarà quella più importante, sappiamo che è una battaglia, dovranno esserci ferocia e cattiveria agonistica. Ho visto i precedenti per capire anche la situazione ambientale, perchè sapere quello che ci aspetta è per me importante. Il coefficiente di difficoltà aumenta, sappiamo che oltre l’aspetto agonistico hanno buone qualità e subiscono poco. Noi sappiamo di non potere avere pause fisiche e mentali e i miei calciatori lo hanno capito. Chi non lo fa non può scendere in campo. Anche un solo componenti che non rispetta questi aspetti, fa crollare il progetto di squadra.

RegginaReggio Calabria Calcio