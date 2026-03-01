Reggina: mister Torrisi su Ballarino e lo scontro diretto con l’Igea

Nel corso della conferenza stampa post gara con la Sancataldese, mister Torrisi ha spiegato l’abbraccio a fine partita con la società, il programma degli allenamenti e parlato del prossimo match, lo scontro diretto con la Nuova Igea: “Andremo a Barcellona con la nostra spensieratezza che non deve essere sufficienza, ma consapevolezza della nostra forza e della nostra qualità e il massimo rispetto per un’avversaria che sta facendo ottime cose.

L’abbraccio finale con la proprietà è quotidianità, se qualcuno dall’esterno percepisce altro mi dispiace, ma noi siamo uniti, compatti, poi ognuno a casa sua utilizza i metodi che ritiene più opportuni che possano piacere o meno ma questo poco importa. Il patron ha sofferto per gli ultimi risultati, come abbiamo sofferto anche noi. Soffriamo e gioiamo insieme.

“Ho dato un giorno in più di riposo alla squadra, domenica ci alleniamo, poi riprendiamo da giovedì”.