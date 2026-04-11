Reggina, Torrisi: ‘Grave infortunio per l’attaccante Pellicanò’

Il passaggio di mister Torrisi sugli indisponibili: “Barillà ha fatto l’esame strumentale ed è guarito completamente. Lavorerà ancora con differenziato ma lunedi torna in gruppo. Pellicanò ha avuto un infortunio grave con la rottura del crociato e del menisco durante la partita con la Juniores. Sono veramente dispiaciuto per lui, grande giocatore, silenzioso, straordinario professionista e di grande applicazione. E’ lo stesso ginocchio che gli ha impedito durante il campionato di essere in piena forma. Stagione finita. Gli auguro il meglio, giocatori come lui fanno bene al calcio.

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Tutto gli altri sono disponibili. Le tre partite? Vediamo come usciamo dalle prime due e poi si vedrà per la terza. Io faccio il fenomeno? Non lo sono mai stato, forse sono poco simpatico a qualcuno ma poco importa. Di sicuro faccio il mio lavoro al massimo, a volte sbagliando, certamente voglio il massimo da tutti. Esco da casa non per piacere alla gente, ma per dare tutto nel mio lavoro. Devo piacere per quello che sono, non mi vendo magari dicendo quello che non penso, faccio le scelte, a volte sbagliando, ma valuto tutto in base a quello che vedo durante la settimana. Giuliodori quando non ha giocato è perchè non stava bene, non è vero che abbiamo litigato. Perchè le condizioni di ognuno non si valutano solo dal punto di vista fisico ma anche mentale“.