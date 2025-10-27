Reggina: Torrisi parla di Montalto e spiega perchè ha tenuto Blondett in campo

Il primo gol con la maglia amaranto in questa stagione, ma soprattutto una battaglia vera contro qualsiasi avversario, riuscendo a fare reparto quasi da solo. Adriano Montalto consegna alla Reggina il primo colpo esterno e si spera questo possa essere anche il suo inizio. Le parole di mister Torrisi a fine gara:

“Montalto è stata la dimostrazione del carattere avuto dalla squadra. Un calciatore della sua esperienza, con i suoi trascorsi e nonostante una condizione fisica non ottimale, ha lottato, ha fatto a spallate fino all’ultimo, ha preso la squadra per mano. I senatori devono prendere per mano tutti gli altri. Mentalmente dobbiamo cambiare pensiero, le partite si devono chiudere. Non potevo togliere Girasole e Blondett già ammoniti perchè a fine primo tempo la condizione di più di uno non era ottimale e infatti tutti i cambi sono stati obbligati“.