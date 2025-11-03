Reggina, Torrisi: ‘Parlare di mercato adesso non ha senso’. Poi la promessa

L’analisi di mister Torrisi al termine della sconfitta contro la Nuova Igea: “Il mercato si apre a dicembre ma noi dobbiamo pensare a quello che si può fare nell’immediatezza. La squadra ha qualità importanti, una rosa di livello, mi ricordo bene quello che ho detto, ma ho anche aggiunto che ci vuole tempo per conoscere meglio i calciatori per provare a tirare fuori queste qualità. Credetemi in questo momento non ha senso parlare di mercato, è chiuso. Vorrei spendere le nostre energie mentali su quello che è fattibile. Tireremo le somme a fine mese con la società e la direzione sportiva per vedere il da farsi. Oggi l’unica cosa che conta è fare punti e anche presto.

Leggi anche

Il tema cruciale è proprio questo, nè si poteva pensare di vedere il timbro tecnico-tattico di Torrisi dopo sole due partite. E’ impossibile. Sull’atteggiamento presumo di si, infatti sul profilo dell’impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, fermo restando che la Reggina oggi non ha fatto nulla per vincere. Aggiungo che se non ci fossimo fatti gol da soli, la gara sarebbe terminata sullo 0-0. Non sono d’accordo con chi sostiene che non vi siano state differenze con il passato, ripeto, almeno sull’atteggiamento.

Leggi anche

Sono obbligato a trovare la chiave per invertire la rotta. Miracoli non ne posso fare, c’è qualche altro che li fa e spero dall’alto ci aiuti. Io conosco come unica medicina solo il lavoro. Sono fiducioso e sereno perchè consapevole di quello che ho a disposizione, di dove sono, è una sfida ardua ma che si può vincere e vi dico che lotteremo fino alla fine per vincere. Non mi sono esaltato a San Cataldo, non mi abbatto adesso. Arriviamo al giro di boa con il minor stacco possibile per poi recuperare la condizione e fare un ritorno feroce. Anzi aggiungo che se la Nuova Igea è la capolista, se hanno battuto la Nissa, posso garantire anzi ne sono ancora più certo che noi arriveremo all’obiettivo, lotteremo fino alla fine e riusciremo a raggiungerlo”.