Reggina, Trocini avverte: ‘Attenzione al Paternò’. Poi un passaggio sul suo futuro

"La Scafatese è rimasta in scia ed è una squadra forte"

A due giorni dalla sfida con il Paternò, mister Trocini in conferenza stampa presenta il match: “Contro l’Enna abbiamo sofferto i primi venti minuti, non ci aspettavamo quel tipo di atteggiamento, ma la squara è matura, legge le situazioni e gestisce i momenti, riesce ad affondare al momento giusto. In questa fase della stagione abbiamo interrotto le doppie sedute con il lavoro che si concentra su di noi e poi studiando l’avversario. L’obiettivo è quello di fare sempre noi le partite e questo ci riesce spesso.

Affrontiamo una squadra, il Paternò, che ha entusiasmo ed è organizzata con giovani di qualità. In casa hanno fatto molto bene fino al momento, sfida delicata contro un avversario difficile e in salute, con la testa libera e certamente vorranno fare una grande partita contro la Reggina.

Lavoriamo molto sullle situazioni di fascia con i terzini che danno sostegno agli esterni alti. Se metti la palla dentro di prima crei maggiore disagio ai difensori e poi mi è piaciuto molto l’attacco alla porta di Porcino, bravissimo negli inserimenti. Bello anche il gol di Barranco. Il mio operato? Non riesco a giudicarmi, sicuro ci metto tanta passione e poi sono anche i calciatori che ti danno motivazioni e orgoglio. Sono tornato volentieri perchè conoscevo il gruppo soprattutto dal punto di vista umano. Se andiamo in C verrò confermato? C’è scritto sul contratto (ride). Piuttosto siamo molto concentrati su quello che è il percorso che dobbiamo fare senza pensare ad altro.

La Scafatese è rimasta in scia ed ha anche una continuità di risultati come noi e il Siracusa. E’ una squadra forte e questo renderà il finale di stagione più difficile ed equilibrato. Vince chi sbaglia meno nei dettagli”.