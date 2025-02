Reggina: Trocini fa il punto sugli infortunati. Il passaggio sui tifosi

Adejo e Giuliodori sono usciti anzitempo dal match contro l’Enna il primo per una distorsione alla caviglia e il secondo per un problema muscolare. Mister Trocini fa il punto: “Giuliodori non sarà della gara, ha una lesione muscolare, Adejo ha recuperato ed è a disposizione, come Forciniti e Grillo. Salandria purtroppo è ancora fuori per un problema alla caviglia.

Recuperare elementi come Forciniti e Grillo ci dà la possibilità di avere alternative ma anche come caratteristiche dei singoli. Il primo ha caratteristiche di aggressività uniche, il secondo tatticamente è collocabile ovunque.

Dall’Oglio riesce ad avere finalmente continuità anche negli allenamenti e questo non era mai accaduto. Può essere determinante in questo finale di stagione.

I tifosi sono straordinari, se ci fossero stati più biglietti disponibili sarebbero venuti ancora in numero maggiore. Certo che avvertiamo gli sbalzi di umore in base ai risultati e ogni settimana si possono invertire situazioni anche inattese. L’importante è capire che tutto può succedere e noi dobbiamo affrontare tutti con la massima concentrazione“.