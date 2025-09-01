Reggina, Under in difficoltà: le dichiarazioni di mister Trocini su Distratto e Palumbo

In conferenza stampa post gara, mister Trocini ha parlato in maniera approfondita anche degli Under, finiti nel mirino della critica: “Distratto ha sbagliato un paio di palloni consecutivamente e poi è andato in confusione, ma aveva fatto un buon primo tempo e quindici minuti del secondo. Dobbiamo tenere presente che lo scorso anno il più giovane dei nostri Under era il portiere e i due terzini avevano uno o due campionati alle spalle. Adesso ci sono ragazzi nuovi che vengono fuori dal settore giovanile e che hanno bisogno di almeno due o tre mesi per imparare a conoscere il calcio dei grandi, quanto pesa la palla, il risultato, la cattiveria che ci vuole in campo perchè è un mondo diverso rispetto al settore giovanile.

Palumbo ha fatto una buona partita soprattutto in fase difensiva, mentre lui è un giocatore che ci darà tantissimo grazie alla sua spinta offensiva. Ha sofferto nella prima parte come tutti e nel secondo tempo pur avendo più spazio, dopo settanta minuti di gara anche lui era a corto di fiato”.