Reggina, Vesprini: ‘Ogni giorno i calciatori più esperti ci ricordano l’obiettivo da raggiungere’

Chiamato in causa per sostituire Giuliodori, ha giocato una buona gara sia in fase difensiva che in quella di spinta, anche se con un Paternò molto chiuso, non ha avuto i soliti spazi.

Leggi anche

“Gara difficile su un campo complicato. Loro puntavano molto sui duelli, ma noi siamo stati bravi a reggere l’urto, fare gol e difenderlo. Giocare in queste realtà per un giovane come me rappresentano esperienze di crescita. Loro con i quinti stavano bassi e quindi non ci davano la possibilità di sviluppare il nostro gioco sulle corsie esterne, ma siamo riusciti ad adattarci.

Leggi anche

E’ stata una partita sporca, loro l’hanno messa sull’agonismo e poi le condizioni del campo limitavano le nostre qualità tecniche. Ringrazio la società, lo staff tecnico e tutti per avermi dato l’opportunità di giocare con questa maglia. Sappiamo tutti l’obiettivo qual è e poi ci sono soprattutto i calciatori più esperti a ripetercelo ogni giorno.

Il finale di stagione

Otto finali tutte da vivere e guardando il risultato del Siracusa solo a fine gara, dobbiamo pensare solo a noi. I tifosi? Unici, un onore giocare per loro”.