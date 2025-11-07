Reggina, Zimbalatti: ‘Così ci si avvia verso un altro fallimento’

Interessante discussione in studio nel corso dell’ultima puntata di “Live Break” in onda sui canali social di CityNow, tra il vicesindaco Paolo Brunetti e il consigliere comunale Nino Zimbalatti, argomento: la Reggina. In altre pagine del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni di Brunetti, di seguito quelle del dottore Nino Zimbalatti:

Leggi anche

“E’ una società non all’altezza del ruolo che sta rivestendo, che offende i tifosi reggini sparsi nel mondo. Siamo passati dal vedere la Reggina giocare ad un certo livello, a quella che si confronta a livello rionale. Il problema di fondo è che l’affidamento è nato male. Parlo da tifoso: a me interessava che la Reggina fosse gestita in modo consono da poter regalare le soddisfazioni ai propri tifosi. Così ci si avvia verso un altro fallimento e la gente di Reggio non lo merita. Sta andando a rotoli il rapporto con la città, c’è una società allo sbando. Una nuova proprietà? Credo sia veramente difficile riuscire a fare peggio di questa società”.