Il reggino Rosario Canale vince la sfida ed entra nella scuola di ‘Amici’

di Laura Maria Tavella – Il cantautore reggino Rosario Canale è ufficialmente un allievo della scuola di Amici: nella sfida di oggi con Francesco Perrini ha avuto la meglio, aggiudicandosi il banco, tanto desiderato.

Non è la prima volta che Rosario tenta il suo ingresso all’interno della scuola più famosa d’Italia: in questa edizione dopo aver passato i casting era già stato eliminato, ad un passo dall’inizio del programma.

L’inizio di un sogno da vero protagonista nella musica, dopo i recenti successi ottenuti come cantautore: il reggino è infatti uno degli autori della canzone di Lele “Ora o mai più”, che ha trionfato nella categoria Nuove proposte, qualche giorno fa, al festival di Sanremo.

Sempre a Sanremo, lo scorso anno era tra gli autori della canzone in gara tra i big “Infinite volte” di Lorenzo Fragola, e sempre suoi sono anche alcuni testi di Marco Mengoni.

Complimenti, Rosario!