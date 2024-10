Reggio – Abbandono illeciti di rifiuti, Quartuccio: “Soddisfatto per l’A.E.O.P, dobbiamo tutelare i cittadini onesti”

L’offensiva agli incivili, attraverso l’impiego dei nuovi vigilanti, piace al Consigliere comunale Filippo Quartuccio.

In una nota stampa, l’esponente di maggioranza a Palazzo san Giorgio riconosce “l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Municipale in tema di attività sanzionatoria relativa al contrasto illecito di rifiuti” .

Come lodevole è anche “l’impiego delle telecamere”. Con il coinvolgimento dei vigilanti, però, secondo Quartuccio “l’amministrazione ha deciso di porre in essere un ulteriore strumento di vigilanza del territorio, educazione del cittadino al corretto smaltimento e deterrente per l’abbandono dei rifiuti”.

“Infatti – dice – è stata individuata l’Associazione europea operatori di polizia che, affiancata dalla Municipale, garantirà attività di sorveglianza costante, a turni, in zone sensibili”. Qui, secondo Quartuccio, sta il nodo da sciogliere: “Se non si parte, ad esempio, da Pietrastorta, Ciccarello e Mosorrofa, che sono alcuni tra i luoghi più bersagliati dagli abbandoni illeciti, non si potrà mai mettere fine allo scempio che il cittadino irrispettoso della città mette in atto. Purtroppo è proprio nei quartieri in cui non c’è il porta a porta che si consuma il fenomeno più grave dell’abbandono dei rifiuti”. Il consigliere comunale si dice “soddisfatto per questo importante risultato dell’amministrazione, ed allo stesso tempo – ha sottolineato – dobbiamo continuare a vigilare per tutelare i tanti cittadini onesti che pagano le imposte comunali sui rifiuti e vorrebbero vedere la città sempre più pulita assicurando, al tempo stesso, i trasgressori agli organismi preposti”.