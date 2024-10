A Reggio Calabria ancora grande musica: dopo Ligabue, arrivano J-Ax e Fedez

Si è svolta questa mattina nella Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione dei prossimi eventi di spettacolo organizzati dalla Show Net di Ruggero Pegna nella città dello Stretto. Sono intervenuti, oltre al promoter, Franco Arcidiaco, delegato comunale alla Cultura e Gianni Latella, delegato comunale allo Sport, al Turismo e all’Immagine della citta’.

Ruggero Pegna, che a Reggio ha scritto alcune pagine storiche dello spettacolo al Sud, tra cui l’inaugurazione del Palacalafiore nel ’91 con Sting, quella del nuovo Teatro Cilea il 2003 con il mito Mtislav Rostropovich e il concerto in mondovisione di Elton John in Omaggio a Gianni Versace allo Stadio Granillo, ha presentato subito gli eventi in arrivo: la prima assoluta in Calabria del nuovo show del trasformista e illusionista Arturo Brachetti in programma il 10 marzo al Teatro Cilea e l’unica tappa in Calabria del tour di J-Ax e Fedez, due dei rapper piu’ amati, il 3 aprile al Palacalafiore.

“Quello di Brachetti – ha detto il promoter – e’ uno spettacolo mai visto prima, il piu’ surreale di sempre di questo artista italiano acclamato in tutto il mondo, geniale e unico nel suo genere. Uno spettacolo nuovo, in cui Brachetti fa anche uso della tecnologia per portare il pubblico nelle sette stanze della sua casa magica, ricca di ogni incredibile ed inimmaginabile sorpresa, a cominciare da ben 50 nuovi personaggi. Con J-Ax & Fedez al Palacalafiore, invece, si tornera’ alla musica, proponendo un autentico evento per le migliaia di giovani di tutta la regione. Basta considerare che il primo album di questo nuovo duo e’ ai vertici di tutte le classifiche e sta battendo ogni precedente record!”.

Inoltre, Pegna ha anche anticipato la presentazione al Palacalafiore, a fine novembre, della colossale Opera musicale “Francesco de Paula”, dedicata alla vita di San Francesco di Paola. “La mia stagione di eventi – ha sottolineato il promoter – da sempre prevede alcuni degli appuntamenti più prestigiosi a Reggio, sia per la presenza delle più capienti e idonee strutture, sia per la grande risposta del pubblico, come hanno dimostrato i cinquantamila spettatori delle tre opere presentate nel solo ultimo anno: “I Promessi Sposi”, “Romeo e Giulietta, Ama e cambia il Mondo”, “Notre Dame De Paris”.

Mi fa piacere iniziare un nuovo anno da Reggio e constatare, come dimostra la presenza a questo tavolo, la perfetta sintonia di obiettivi con l’Amministrazione comunale. E’ volontà comune, seppur nei distinti ruoli, costruire le condizioni affinché’ Reggio sia sempre più protagonista dei maggiori eventi e delle principali opportunità di promozione.”. (Agi)