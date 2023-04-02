Caffè, cornetti...e droga, arrestato a Reggio il titolare di un bar

È stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, Fabio Cilione, titolare del bar Coffee Club di Reggio Calabria.

Già noto alle Forze dell’Ordine, Cilione era stato già arrestato nel 2011 per detenzione di armi e munizioni di provenienza illecita, nonchè ricettazione e furto di energia elettrica.

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In particolare, all’esito di una perquisizione, all’interno dell’esercizio commerciale e di un annesso locale adibito a deposito di bevande ed alimenti, sono stati sequestrati circa 200 grammi di cocaina, una modica quantità di hashish, 2 bilancini di precisione e 27000 euro ritenuti provento della illecità attività.

Successivamente all’arresto del 47enne ed alla richiesta di convalida e applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il GIP ha emesso a carico dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato, allo stato del procedimento ancora in fase di indagini preliminari, del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il ritrovamento di armi

Proprio in occasione dell’attività di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto dell’uomo, gli operatori della Polizia di Stato estendevano le perquisizioni anche ad un’area pertinenziale al citato deposito, ma di uso comune, all’esito delle quali venivano rinvenuti e sequestrati, al momento a carico di ignoti, 2 fucili a canne mozze, 2 fucili a pompa ed una pistola (armi tutte clandestine in quanto presentavano la matricola cancellata), 60 cartucce di varie marche e calibro, circa 6 kg di marijuana e 132 grammi di cocaina.

In relazione alle armi e alla ulteriore droga sequestrata sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, delegate alla Squadra Mobile, al fine di accertarne la provenienza ed i soggetti che ne avevano la disponibilità.