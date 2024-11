Reggio, assemblea pubblica del Comitato di Quartiere Stadio Sud-Gebbione

Con il presente comunicato si informa la collettività, in particolare i residenti ed i cittadini possessori di un interesse legittimo nell’area Stadio Sud-Gebbione, che in data 1 dicembre 2024, alle ore 17:00, presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di S. Luca Evangelista, in Via Sbarre Inferiori n. 2, si terrà un’assemblea pubblica di quartiere.

Incontro con il Consiglio Direttivo

L’assemblea sarà anzitutto occasione per fare conoscenza ed instaurare un contatto diretto tra i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato di quartiere ed i cittadini che ancora non ne hanno avuto possibilità.

Programmazione degli Interventi

Inoltre, nell’ambito dell’incontro si potranno concordare e programmare interventi sul territorio di competenza del Comitato, sia in termini di criticità da risolvere sia in termini di proposte per esprimere le potenzialità del quartiere.

Invito alla Partecipazione

Si invitano pertanto tutti i concittadini interessati a partecipare all’evento ed a collaborare nella finalità comune di migliorare la qualità di vita nel proprio quartiere. È un appuntamento cui non si può mancare poiché tutti noi siamo responsabili di fronte al futuro della nostra terra e dei nostri figli.

Il Direttivo del Comitato di Quartiere Stadio Sud-Gebbione