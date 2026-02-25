Ecolandia, Battaglia: ‘Istituzioni camminino accanto a chi opera nel sociale’

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è intervenuto al convegno “Parole di partecipazione attiva: legalità e partecipazione”, organizzato dal Consorzio Macramè con Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione “Con il Sud” a Ecolandia.

“Siamo orgogliosi di essere a Reggio la tappa del Sud di questo viaggio, dopo Roma e Venezia- ha evidenziato Battaglia – ringrazio il Consorzio Macramè per aver reso possibile questo evento insieme alla Fondazione Compagnia di San Paolo e alla Fondazione “Con il Sud”, dentro Parco Ecolandia. Non immaginiamo partecipazione se non attraverso l’attività dei lavoratori sociali. E penso al Consorzio Macramè e alle tante attività che facciamo insieme. Con il Consorzio Macramè questa alleanza ha una storia lunga e positiva, fatta di servizi, progetti educativi e sociali che hanno lasciato un segno reale nelle comunità. E Parco Ecolandia rappresenta, in questo senso, un presidio straordinario: un luogo che ha continuato a lavorare, a resistere, a proporre, nonostante gli incendi e i gravi danneggiamenti subiti. È un luogo che, grazie al lavoro di tutti, è stato recuperato. Vedo qui gli attori di questa rinascita con cui sovente ci confrontiamo”.

«Il Comune di Reggio è all’avanguardia nel campo dei servizi sociali»

“Il Comune di Reggio – ha aggiunto – è all’avanguardia nel campo dei servizi sociali e del welfare: abbiamo investito molto, in dieci anni e più di amministrazione è cambiata la declinazione di questo tema. Non avevamo asili nido e ora abbiamo 700 posti; abbiamo investito nel recupero sociale, dopo le macerie trovate in questa città, abbiamo recuperato un volto che guarda alla partecipazione e al coinvolgimento. Non possiamo immaginare istituzioni che non camminino accanto a chi opera nel sociale. Non è un optional, è un dogma. E parliamo di questo insieme: non possiamo farlo l’uno senza l’altro, e insieme abbiamo pensato a tante cose”.

Il sindaco f.f. ha poi ricordato l’importanza del territorio di Arghillà:

