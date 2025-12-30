Reggio, la Befana al C&V tra Luna Park, animazione e Mystery Box: in palio anche un iPhone 17 Pro

Arriva la Befana al C&V Centro degli Acquisti di Reggio Calabria, con un evento pensato per famiglie e bambini che unisce animazione, giochi e una sorpresa molto attesa.
Dal 3 al 6 gennaio il centro commerciale di via Tratti 5 ospita la Befana con una serie di iniziative dedicate ai più piccoli e ai visitatori. Nei giorni 3, 4 e 5 gennaio l’evento si svolgerà dalle 16.00 alle 20.00, mentre il 6 gennaio è previsto orario no stop.
La Mystery Box e il premio speciale
Cuore dell’iniziativa è la Mystery Box, disponibile solo nei giorni dell’evento. In totale sono 400 le box messe a disposizione. All’interno il contenuto resta segreto fino all’apertura, ma tra le sorprese c’è anche la possibilità di vincere un iPhone 17 Pro.
Il costo di una Mystery Box è di 20 euro. Non ci sono limiti di acquisto: ogni cliente può acquistarne più di una, fino a esaurimento scorte.
Il regolamento
Il regolamento è chiaro:
- il contenuto delle Mystery Box è segreto;
- acquistando la box, il cliente accetta integralmente il contenuto, senza possibilità di scelta o modifica;
- le Mystery Box disponibili sono solo 400;
- l’iniziativa è valida esclusivamente durante i giorni dell’evento.
Animazione e divertimento per i bambini
Accanto alla Mystery Box, spazio anche all’animazione. La Befana sarà presente al C&V Centro degli Acquisti con giochi, laboratori e attività dedicate ai bambini, oltre a caramelle per tutti i bimbi. Un’occasione pensata per vivere l’Epifania in modo semplice e condiviso.
Il Luna Park e le altre sorprese
Durante i giorni dell’evento sarà attivo anche il Luna Park, con attrazioni pensate soprattutto per i più piccoli. Giochi, giostre e momenti di svago arricchiscono il programma, rendendo l’appuntamento ancora più coinvolgente per le famiglie. Non mancheranno altre sorprese, pensate per accompagnare bambini e genitori in un clima di festa e condivisione.
L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie del centro commerciale, che per l’Epifania punta su intrattenimento e partecipazione, con una formula che unisce gioco e sorpresa.
