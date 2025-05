Reggio, Falcomatà: ‘Nel 33° anniversario della Strage di Capaci consegnati cinque beni confiscati per il sociale’

Così in un post sui suoi canali social il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che prsegue:

“Dei vecchi magazzini, appartamenti, villette o negozi, fino a qualche tempo fa usati dai boss della ‘ndrangheta per arricchirsi ed esercitare un controllo del territorio, adesso diventano luoghi a disposizione dei nostri ragazzi , degli sportivi, delle persone fragili, delle famiglie in difficoltà, di chi si occupa di valorizzare il territorio, di tante associazioni (oggi altre cinque) che fanno un lavoro sociale straordinario e che non finiremo mai di ringraziare”.

“È la risposta più utile e concreta – conslude il sindaco – che potessimo immaginare per celebrare questa data: con l’animafia dei fatti, dei gesti che non sono solo un simbolo, ma un sostegno reale e tangibile verso chi si impegna ogni giorno per la cultura della legalità. Perchè come diceva Giovanni Falcone. “La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine“. E noi non dobbiamo arrenderci, perchè…’Possiamo sempre fare qualcosa'”.