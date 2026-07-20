Reggio, al Museo del Bergamotto la presentazione della 26ª edizione del Bergafest
Il Bergafest si conferma una vetrina di primaria importanza non solo per l’agroalimentare di qualità, ma anche per il turismo esperienziale, la cosmetica e la ricerca scientifica
20 Luglio 2026 - 18:41 | Comunicato Stampa
Il 21 luglio 2026, alle ore 10:00, lo storico e suggestivo scenario del Museo del Bergamotto ospiterà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della 26ª edizione del Bergafest, atteso appuntamento annuale dedicato alla promozione, tutela e valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria, icona agroalimentare e botanica riconosciuta a livello internazionale.
Giunto al prestigioso traguardo dei ventisei anni, il Bergafest si conferma una vetrina di primaria importanza non solo per l’agroalimentare di qualità, ma anche per il turismo esperienziale, la cosmetica e la ricerca scientifica. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità, con un programma articolato che spazierà tra incontri culturali, tavole rotonde, mostre sensoriali e momenti dedicati all’alta gastronomia.
Il ruolo del Professor Vittorio Caminiti
Un ruolo centrale nell’ideazione e nella crescita continua di questa manifestazione è svolto dal Professor Vittorio Caminiti, Presidente dell’Accademia del Bergamotto e anima pulsante del Museo. Grazie al suo instancabile impegno, alla sua visione pionieristica e alla sua profonda dedizione per la terra calabrese, il Professor Caminiti ha saputo trasformare un frutto di nicchia in un vero e proprio ambasciatore della Calabria nel mondo, coniugando la preservazione delle tradizioni contadine con l’innovazione scientifica e gastronomica.
“Il Bergafest non è semplicemente una celebrazione culinaria o folcloristica – sottolinea il Professore Vittorio Caminiti – ma un momento di sintesi culturale e scientifica in cui esperti, chef stellati, ricercatori e istituzioni si ritrovano per tracciare le linee guida del futuro di questa risorsa straordinaria“.
Il programma della conferenza stampa
Durante l’incontro con i media verranno svelati in dettaglio:
- Il programma ufficiale dei giorni della manifestazione e i relativi ospiti d’onore;
- I candidati ai riconoscimenti speciali e ai premi dedicati alle personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della scienza che si sono distinte nella promozione del territorio;
- Le nuove sinergie internazionali e i progetti didattico-scientifici legati alle proprietà nutraceutiche e fitoterapiche del bergamotto.
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