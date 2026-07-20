Reggio, al Museo del Bergamotto la presentazione della 26ª edizione del Bergafest

Il 21 luglio 2026, alle ore 10:00, lo storico e suggestivo scenario del Museo del Bergamotto ospiterà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della 26ª edizione del Bergafest, atteso appuntamento annuale dedicato alla promozione, tutela e valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria, icona agroalimentare e botanica riconosciuta a livello internazionale.

​Giunto al prestigioso traguardo dei ventisei anni, il Bergafest si conferma una vetrina di primaria importanza non solo per l’agroalimentare di qualità, ma anche per il turismo esperienziale, la cosmetica e la ricerca scientifica. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità, con un programma articolato che spazierà tra incontri culturali, tavole rotonde, mostre sensoriali e momenti dedicati all’alta gastronomia.

Il ruolo del Professor Vittorio Caminiti

​Un ruolo centrale nell’ideazione e nella crescita continua di questa manifestazione è svolto dal Professor Vittorio Caminiti, Presidente dell’Accademia del Bergamotto e anima pulsante del Museo. Grazie al suo instancabile impegno, alla sua visione pionieristica e alla sua profonda dedizione per la terra calabrese, il Professor Caminiti ha saputo trasformare un frutto di nicchia in un vero e proprio ambasciatore della Calabria nel mondo, coniugando la preservazione delle tradizioni contadine con l’innovazione scientifica e gastronomica.

​“Il Bergafest non è semplicemente una celebrazione culinaria o folcloristica – sottolinea il Professore Vittorio Caminiti – ma un momento di sintesi culturale e scientifica in cui esperti, chef stellati, ricercatori e istituzioni si ritrovano per tracciare le linee guida del futuro di questa risorsa straordinaria“.

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Il programma della conferenza stampa

Durante l’incontro con i media verranno svelati in dettaglio: