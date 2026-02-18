Maltempo a Reggio, alberi giù a piazza De Nava: in corso l’intervento di ripristino – FOTO
In corso gli interventi di ripristino delle alberature nel centro città. Le parole del consigliere Merenda
18 Febbraio 2026 - 09:29 | di Redazione
I forti venti che hanno investito Reggio Calabria nella giornata di ieri hanno causato danni a diverse alberature in centro città. In particolare sono caduti tre alberi a piazza De Nava.
Nella mattinata di oggi, grazie all’intervento tempestivo del consigliere comunale Massimiliano Merenda, è stato possibile avviare il ripristino parziale dell’area. Due degli alberi danneggiati sono stati recuperati, mentre un terzo è stato spezzato dalle raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h.
Da specificare come gli alberi abbattuti facevano parte del progetto di restyling di Piazza De Nava, realizzato dalla Sovrintendenza. Da sottolineare anche l’eccezionalità del fenomeno meteorologico, che avrebbe potuto provocare danni ancor più gravi se non fosse stato per il costante lavoro di manutenzione delle alberature cittadine.
“Grazie a un intervento mirato di manutenzione”, ha dichiarato Merenda, “siamo riusciti a tutelare oltre 11 mila alberi che adornano le strade e le piazze di Reggio Calabria. Un segnale importante di come l’amministrazione stia lavorando per garantire la sicurezza e la bellezza del nostro patrimonio verde”.