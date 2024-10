Da Reggio Calabria al Canada, l’avventura imprenditoriale di Fattoria della Piana – VIDEO

Carmelo Basile è un grande imprenditore che ha dimostrato che il declino del Sud non è un destino irreversibile e che si possono portare i prodotti della Calabria dappertutto nel mondo con orgoglio.

Più volte vi abbiamo raccontato di questa realtà imprenditoriale attraverso i nostri servizi e di come quest’attività, nel corso degli anni, abbia contribuito alla crescita della nostra terra.

Ma Carmelo Basile ha fatto molto di più. Ha costruito una delle prime aziende al mondo ad economia completamente circolare, un vero e proprio vanto per l’intera regione.

L’avventura imprenditoriale di Carmelo Basile e del suo team di lavoro composto da circa cento dipendenti è stato al centro di un servizio andato in onda a Presa diretta, su Rai3.

IL SERVIZIO

Un vero e proprio percorso, quello documentato dalle telecamere della squadra di Riccardo Iacona, per dimostrare che esiste una Calabria dinamica in grado di sottrarsi a quel destino di declino cui troppo spesso si è abituati. Innovazione, gestione ottimale delle risorse, cura del territorio.

Questi gli ingredienti alla base del successo della Fattoria che, con i suoi formaggi, partendo da Candidoni ha conquistato l’Italia e il mondo. Basti pensare che il 45 per cento delle sue produzioni approdano nei mercati internazionali e soprattutto nel Nord America.

[custom_video numerazione=”1″ /]

Una caratteristica fondamentale di questa impresa, fin dalle sue origini, è il riciclo e la volontà di non buttare via nulla.

Tramite gli impianti bio-gas, infatti, gli scarti della produzione vengono utilizzati per creare gas ed energia elettrica. Una fonte di ricchezza e di risparmio in più per l’azienda che riesce a pagare il latte ai pastori dell’Aspromonte dieci volte in più rispetto ai prezzi di mercato.

Per studiare il “modello fattoria della Piana”, esponenti della Commissione Agricoltura dell’Unione europea hanno fatto tappa in Calabria. E qui, in mezzo agli aranceti, sono arrivati anche i giapponesi, entusiasti per un sistema replicabile all’infinito:

«La vera economia è quando tutti guadagnano»

Questo il pensiero di Basile nell’illustrare la nuova vita dei rifiuti e un progetto che, partito dalla terra, ritorna alla terra senza impatti ambientali.