Cannizzaro corre per Reggio, l’appoggio di Princi: ‘Avanti insieme’

"Visione, determinazione e concretezza" il sostegno dell'europarlamentare reggina

L’annuncio che si attendeva da settimane è finalmente arrivato: con un video apparso sui suoi canali social, registrato direttamente dalla Camera dei Deputati, l’onorevole, nella serata di ieri, ha sciolto le riserve sul suo futuro politico.

Francesco Cannizzaro ha comunicato ufficialmente la sua decisione di dare priorità assoluta alla propria città, sancendo una lunga pausa dai lavori parlamentari per dedicarsi interamente alla sfida elettorale.

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Subito dopo l’annuncio, non è mancato il sostegno convinto di Giusy Princi, che ha voluto ribadire il legame e la condivisione d’intenti con il candidato: