Reggio, Cannizzaro punge Falcomatà: ‘Loro sognano le cose, noi le facciamo’

Aeroporto, porto, campus universitario, lido comunale. Nel corso dell’ultima puntata di Live Break, l’on. Francesco Cannizzaro, ha sottolineato l’impegno del centrodestra nel rilanciare il ‘Tito Minniti‘, il porto di Reggio Calabria oltre al progetto del Campus Universitario e ai tre milioni dell’emendamento Cannizzaro sul Lido Comunale.

"Avete notato come il PD di Lamezia si è lamentato dello sviluppo del 'T. Minniti' criticando l'operato del Governo della Regione sullo scalo reggino? Ma avete per caso letto una replica del sindaco Falcomatà o del segretario Irto o di Morabito per dire come sia importante, al contrario, lo sviluppo dell'aeroporto di Reggio? No, zero. Personalmente, mi metterei contro il mondo, anche contro il mio partito per la mia terra e per la mia regione. Loro invece sono stati in silenzio".

In effetti rare sono state le occasioni in cui il sindaco Falcomatà ha commentato il successo del ‘T. Minniti’ post voli Ryanair. Idem per quanto accaduto sul campus universitario.

“Quando ci sono state le iniziative istituzionali l’amministrazione è stata sempre coinvolta così come è avvenuto per il porto, per il campus universitario e per il lido comunale. Sul campus universitario Falcomatà ha fatto addirittura ironia all’interno dell’Aula Battaglia. Ironia! Sul finanziamento di 4 milioni che ci da la possibilità di realizzare il primo campus universitario nel centro città con 100 posti letto. E invece di apprezzare, Falcomatà fa ironia? Cosa ben diversa invece ha fatto il vice sindaco Brunetti che ha ringraziato e ha elogiato i risultati che premieranno la città”.

L’on. Cannizzaro critica poi le parole del consigliere Giovanni Latella sul progetto della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria.