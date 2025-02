Reggio Calabria Capitale della Cultura, nuovo incontro operativo

Si è riunito nuovamente, presso la Sala Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, il Comitato dei Promotori per la candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027. Mentre il conto alla rovescia per l’audizione del 26 febbraio a Roma è iniziato, l’incontro ha visto la partecipazione di numerose realtà culturali locali, coinvolte attivamente nel percorso di candidatura.

Il sindaco Falcomatà ha illustrato gli strumenti e gli obiettivi che saranno trattati nel corso dell’audizione, compresa la parte tecnica relativa alla sostenibilità della candidatura sotto ogni aspetto. Ha inoltre ricordato a cittadini, associazioni e movimenti l’importanza di continuare a sostenere la candidatura attraverso la compilazione del modulo online, disponibile sul portale ufficiale:

? https://capitaledellacultura.reggiocal.it

Le riunioni proseguiranno fino all’audizione, garantendo la massima inclusione e partecipazione delle realtà culturali locali.

Il sindaco Falcomatà ha evidenziato la possibilità di essere presenti alla sala dell’audizione e ha rivolto un invito alle associazioni:

«Mi farebbe piacere che, in rappresentanza delle vostre associazioni, qualora vogliate e possiate, siate presenti. Questo progetto è frutto di un lavoro corale e collettivo che ha coinvolto tutta la città. Dal punto di vista dell’immagine e dell’impatto, sarebbe importante far comprendere la spinta di Reggio Calabria in tutte le sue articolazioni e energie positive».