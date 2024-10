Reggio, il Cardinale Simoni incontra il sindaco Falcomatà

S’è tenuto questa mattina, nella sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, l’incontro istituzionale tra il cardinale Ernest Simoni e il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – introdotto da Marcello Condorelli, portavoce del sindaco metropolitano – giusto nel giorno in cui il porporato ha compiuto 91 anni d’età.

Al cospetto delle massime autorità civili e militari, presente al tavolo dei relatori anche il direttore della Caritas diocesana don Nino Pangallo, il cavalier Vieri Lascialfari – segretario particolare del cardinale albanese di Scutari, ma ormai stabilmente residente a Firenze – ha ricordato le ingiuste accuse e le aspre sofferenze che il regime del dittatore Enver Hoxha ha inflitto all’uomo di Chiesa nel ‘Paese delle Aquile’.

Nel corso del suo breve intervento, monsignor Simoni ha affermato:

«Per noi in Albania, l’Italia ha sempre rappresentato il Paese della cultura, della Fede, della generosità. Devo ringraziare il Signore per la lunga vita che mi ha donato, per l’amore di Gesù, per il quale ho sempre pregato, per essere stato sempre sotto la protezione divina ed essere sopravvissuto anche grazie all’intercessione della Madonna dal Cielo.

Vi ringrazio con tutto il cuore – ha aggiunto il cardinale – e prego Dio Onnipotente affinché vi aiuti tutti ad avere una vita bella, dolce, sicura e piena di speranza, generosità e gioia di vivere».