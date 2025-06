Reggio, chiosco del Tempietto pronto da mesi ma manca il bando: quando l’apertura? – FOTO

E’ pronto alla consegna (chiavi in mano) da ottobre. Il chiosco del nuovo parco urbano del Tempietto, realizzato dallo studio di progettazione ‘Garage Yatch Design‘, potrebbe essere aperto oggi stesso.

Se solo gli uffici di Palazzo San Giorgio avessero preparato il bando. Eh si perchè l’elegantissimo punto di ristoro, curato in ogni suo dettaglio con un richiamo alla sostenibilità e al territorio, con elementi naturali come il bergamotto, è in attesa della gara di affidamento in concessione.

Come mai non è stato ancora redatto il bando? Come mai non è pronto? La mancanza dell’importante documento rischia adesso di far saltare l’apertura per la stagione estiva.

Secondo quanto raccolto gli uffici del Comune sarebbero al lavoro per la stesura del bando, ma visti i tempi, considerando che siamo ormai a metà giugno, le probabilità che il chiosco possa aprire per quest’estate, sono ridotte.

“Prossima apertura – Lavori in corso“, recita il manifesto affisso sul ponteggio.

Peccato che i lavori sono stati conclusi da oltre sei mesi e che l’apertura, ahinoi non sarà così imminente. Al Comune adesso il compito di accelerare e portare a termine nel più breve tempo possibile il bando. Al rischio di non avere entro quest’estate un punto ristoro in una delle aree più calde della città, si aggiunge anche il pericolo che possa essere bersaglio dei soliti incivili.

Con ogni probabilità dunque, ma speriamo di sbagliarci, il chiosco non aprirà prima di settembre.