Reggio, primo consiglio comunale a Palazzo San Giorgio: focus su Castore e Commissioni

Questa mattina l'esordio nell'Aula Battaglia per i consiglieri comunali dell'amministrazione Cannizzaro e gli esponenti dell'opposizione, dopo la prima seduta tenutasi presso l'Arena Ciccio Franco

Sono sei i punti all’ordine del giorno fissati per il consiglio comunale, convocato per oggi alle ore 9:30 presso l’Aula Battaglia.

Sarà l’esordio dentro Palazzo San Giorgio per i consiglieri comunali dell’amministrazione Cannizzaro e gli esponenti dell’opposizione, dopo la prima seduta tenutasi presso l’Arena Ciccio Franco.

Tra gli adempimenti più importanti spicca l’insediamento formale delle Commissioni consiliari permanenti. Un passaggio cruciale per l’amministrazione guidata da Cannizzaro: le commissioni rappresentano il vero e proprio motore istruttorio del Comune, il luogo in cui i regolamenti, i bilanci, i piani urbanistici e le delibere vengono analizzati, discussi e limati prima di approdare al voto finale dell’aula.

Con l’attivazione dei singoli tavoli di lavoro – dal bilancio all’ambiente, dai lavori pubblici alle politiche sociali – la macchina amministrativa di Palazzo San Giorgio potrà viaggiare a pieno regime.

L’ordine del giorno

1. Affidamento in house providing alla Societa’ Castore spl s.r.l. dei servizi di global service del comune di Reggio Calabria;

2. Modifica del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con delibera C.C. n.119/2025;

3. Istituzione Commissioni Consiliari permanenti (articolo 1 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari);

4. Elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale;

5. Proposta deliberazione n. 66 del 30.06.2026 “applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (agenzia delle entrate riscossione s.p.a.) della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88. articolo 1-sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2026, n. 113”;

6. Atto di indirizzo finalizzato all’avvio dell’iter istitutivo del “Museo della Rivolta Di Reggio Calabria”.