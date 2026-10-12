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Il Coro Polifonico di Minsk arriva a Reggio Calabria

Quarantaquattro artisti di grande valore e sensibilità musicale diretti dalla maestra Olga Ivanova

12 Ottobre 2026 - 09:38 | Comunicato Stampa

coro bielorussa

La musica del Coro Polifonico di Minsk fa tappa a Reggio Calabria. Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 19:00, la parrocchia di Santa Lucia ospiterà il concerto della formazione bielorussa, fondata da Olga Ivanova e diretta da Maria Kalenik.

Un appuntamento musicale che porterà in città le voci del coro, protagonista anche di un secondo evento in Sicilia: domenica 18 ottobre, alle ore 10:30, al Duomo di Messina.

Quarantaquattro artisti di grande valore e sensibilità musicale diretti dalla maestra Olga Ivanova ci allieteranno con le loro soavi melodie di musica sacra ma anche con il loro repertorio che spazia dal pop,al soul, jazz e spiritual.

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