Reggio, ultimo Consiglio dell’anno. Neri: ‘Falcomatà per fortuna è un tema passato’

Armando Neri punta al 2026, fiducioso e ottimista: 'Cdx compatto e strutturato. Si presenterà con una proposta forte e credibile'

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno, a Reggio Calabria si è preso atto della decadenza del sindaco Giuseppe Falcomatà dopo oltre undici anni alla guida della città. Un passaggio politico che chiude una fase lunga e segnata da molte criticità e che, secondo il consigliere della Lega Armando Neri, apre ora una stagione nuova, tutta da costruire in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026.

Per Neri, Falcomatà «è ormai un tema passato» e il dibattito deve spostarsi sul futuro. L’obiettivo, ha spiegato

“è avviare una programmazione politica e amministrativa seria, capace di affrontare i problemi strutturali della città. A partire dall’emigrazione giovanile, indicata come una delle emergenze più evidenti”.

Nel suo intervento, il consigliere ha parlato della necessità di rivedere le opere pubbliche in un’ottica di sistema e di costruire una visione complessiva di Reggio Calabria, capace di proiettarsi nel Mediterraneo e sui palcoscenici internazionali, «come merita di essere», superando le posizioni di coda nelle classifiche nazionali.

Secondo Neri inoltre:

“oggi lo spazio concesso alle istanze dei cittadini è limitato. In questo quadro si inserisce il voto del Consiglio comunale sulle modifiche allo Statuto del Comune di Reggio Calabria, provvedimento che porterà al ripristino concreto delle circoscrizioni, considerato un primo segnale per ricostruire il rapporto tra istituzioni e territori”.

Guardando alle elezioni del 2026, Neri ha infine sottolineato come il centrodestra stia lavorando in modo compatto e strutturato, con un dialogo costante con le comunità locali. L’obiettivo dichiarato è presentarsi agli elettori con una proposta «forte e credibile», in grado di indicare una direzione chiara per il futuro di Reggio Calabria.