Decadenza Falcomatà, Brunetti fa il punto sulle opere. E su Battaglia: ‘Sostituito da un fuoriclasse’

The End. Si chiude il lunghissimo capitolo di Giuseppe Falcomatà, nel ruolo di primo cittadino di Reggio Calabria, alla guida di Palazzo San Giorgio dopo oltre undici anni. Oggi, l’ultima pagina è stata scritta all’interno dell’aula Battaglia in occasione del Consiglio comunale di fine anno, che ha preso atto della decadenza del sindaco ‘Highlander’.

L’assessore ai lavori pubblici Paolo Brunetti, a margine del Consiglio, ha commentato così il passaggio di consegne alla guida di Palazzo San Giorgio con un focus sulle principali opere in corso in città.

“Non ci siamo mai sottratti alle responsabilità. Chi fa parte di una squadra deve fare un gioco di squadra. Ritengo di essere una risorsa e non un peso. Se oggi il mio ruolo è quello di assessore, l’ho accettato per il bene della città”.

Brunetti ha commentato il recente cambio alla carica di vicesindaco, con la nomina di Mimmetto Battaglia al suo posto.

“Non c’è né rammarico né felicità. C’è la consapevolezza di ricoprire un ruolo diverso da quello di sindaco facente funzioni», ha aggiunto Brunetti, ricorrendo anche a una metafora sportiva: “Sono andato in panchina, sostituito non da un panchinaro ma da un fuoriclasse. Va bene così. Gli obiettivi restano quelli del programma di governo dell’amministrazione Falcomatà“.

Sul fronte dei cantieri, l’assessore ha assicurato che i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Tra gli interventi da completare entro fine mandato, Brunetti ha citato il ponte sul Calopinace, dove «è stata terminata la gettata sulle travi» e ora occorrono «20-28 giorni per la maturazione del cemento» prima di procedere con le rampe.

Leggi anche

Ampio l’elenco delle opere in fase di ultimazione: il lungomare Matteotti, i parchi dei rioni Guarna e Caridi e il parco Baden Powell di Reggio Campi, oltre agli interventi sulle strade cittadine nell’ambito del progetto “Strada Facendo”, temporaneamente rallentati dalle festività ma destinati a riprendere con la messa in sicurezza dei tratti più critici.

Leggi anche

Tra i cantieri strategici, Brunetti ha ricordato anche l’Orchidea sul lungomare Matteotti e il Museo delle Culture del Mediterraneo, dedicato a Gianni Versace, attualmente in avanzamento con il lotto 1.