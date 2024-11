Reggio Calabria è tra le città italiane scelte da Panorama, per far ripartire l’Italia.

-di Laura Maria Tavella. Panorama lancia una nuova iniziativa: «Panorama d’Italia».Dal 2 aprile, e fino al 22 novembre, il settimanale mette in piazza in dieci città un grande tour di manifestazioni (tavole rotonde, incontri culturali, convegni) che animeranno con 150 eventi le piazze di 10 città italiane, da Nord a Sud, da aprile a novembre, coinvolgendo oltre alla Mondadori anche radio e tv nazionali e media locali.Tra le città scelte, Reggio Calabria, che dal 2 al 5 Aprile, accoglierà un calendario ricco di appuntamenti nei luoghi più vivi e rappresentativi, a stretto contatto con i suoi protagonisti.Il cuore pulsante di “Panorama d’Italia” è il “Dome”, una struttura altamente tecnologica a forma di cupola, allestita nella piazza centrale, dove uno speciale soft screen darà vita alla proiezione a 360° di video in alta definizione, arricchita da contenuti interattivi fruibili via tablet. Tra le proposte anche un percorso nella storia degli ultimi 50 anni rappresentata attraverso le copertine più significative di Panorama. Il Dome sarà inoltre animato da altre forme di interazione con il pubblico: un social wall raccoglierà i vari post pubblicati su Twitter, Facebook e Instagram e saranno proiettate opere di videoarte realizzate dai migliori artisti emergenti italiani.Contemporaneamente in altre zone della città si alterneranno eventi istituzionali, workshop, presentazioni di libri con incontri d’autore, ma anche momenti di divertimento aperti a tutti, come gli happy hour e i djset con la musica di R101, oltre al party esclusivo con fashion blogger e socialite invitati da Icon e Flair. Il sabato sarà invece il turno di Alfonso Signorini che inviterà di volta in volta un personaggio dello spettacolo per un talk show esclusivo.“Panorama d’Italia” sarà inoltre l’occasione per riscoprire le bellezze del patrimonio artistico del luogo, grazie a un bike tour nel centro storico della città e una visita guidata da Vittorio Sgarbi alle opere d’arte più rappresentative del territorio. Spazio infine anche alle eccellenze enogastronomiche con showcooking ad opera dei migliori chef e incontri con personalità del mondo food.Ecco il programma degli eventi aperti al pubblico e su invito:MERCOLEDI’ 2 APRILEORE 17.30 – Piazza Italia: Apertura del Dome permanente.ORE 18,30 – Teatro Cilea: Talk Show con Beatrice Lorenzin, Ministro della SaluteModeratori: Giorgio Mulé, direttore di Panorama e Alessandro Banfi, direttore di TgCom24ORE 21,00 – Cinema Odeon: Proiezione del film “Il sud è niente”Partecipano: Fabio Mollo (regista) e Miriam Karlkvist (attrice protagonista).Moderatore: Piera Detassis, direttore di Ciak——————————————————GIOVEDI’ 3 APRILEORE 9,30-11,30 – Aula Magna Università mediterranea: Dibattito “Pensare al lavoro – creare il lavoro”Partecipano: Domenico Arcuri (Amministratore delegato di Invitalia), Pippo Callipo (Imprenditore -Tonno Callipo), Pasquale Catanoso (Rettore Università Mediterranea), Lucio Dattola (Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria), Antonino De Masi (Imprenditore Global Repair), Cristina Farioli (Direttore Marketing, Communications & Citizenship IBM), Giovanni Pirovano (Vice Presidente di Banca Mediolanum), Nazzareno Salerno (Assessore al Lavoro, alla Formazione Professionale, alla Famiglia ed alle Politiche Sociali Regione Calabria), Giuseppe Speziali (Presidente Confindustria Calabria).Moderatori: Giorgio Mulé, direttore di Panorama e Federico Lamberti Castronuovo, direttore di Reggio Tv.ORE 11,30-13,00 – Aula Magna Università mediterranea: “Fare start-up in Calabria si può”.Partecipano: Domenico Arcuri (Amministratore delegato di Invitalia), Angelo Marra (presidente dei Giovani di Confindustria di Reggio Calabria), Fernando Napolitano (Presidente e CEO di the Italian Business & Investment Initiative), Giuseppe Ravasi (Manager of Ecosystem Development and Innovation Center IBM).Moderatori: Giorgio Mulé, direttore di Panorama e Alessandro Notarstefano, direttore della Gazzetta del Sud.ORE 15,00 – Sala Confindustria: Evento IBM (evento su invito)ORE 17,30 – Teatro Cilea: Incontro d’autore “Acqua santissima: storia di rapporti tra Chiesa e ‘ndrangheta”Partecipano: gli autori Nicola Gratteri e Antonio Nicaso.Moderatore: Maurizio Tortorella, vicedirettore di PanoramaORE 20,00 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: Visita guidata ai Bronzi di Riace con Vittorio SgarbiORE 20,30/22,00 – Boutique Foti e Cloud: Flair Night (evento su invito)——————————————————VENERDI’ 4 APRILEORE 10,30 – Palazzo della Provincia: “L’ambiente, i suoi diritti, le sue opportunità”Partecipano: Mario Caligiuri (Assessore Cultura Regione Calabria), Giuseppe Capocelli (Business and Innovation Development, Client Executive IBM), Annalia Paravati Capogreco (Presidente del Fai di Reggio Calabria), Eduardo Lamberti-Castronuovo (Assessore politiche e pianificazione culturale – Beni culturali e difesa della legalità), Antonello Montante (Presidente EICMA), Francesco Prosperetti (Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria), Francesco Siclari (Presidente Costruttori ANCE).Modera: Maurizio Tortorella, vicedirettore di PanoramaORE 13,00 – Terrazza Ètoile: “Food Experience con prodotti locali” a cura dello chef stellato Filippo CogliandroORE 15,30 – Teatro Cilea: “Incontro di eccellenze”Partecipano: Vittorio Caminiti (Presidente Federalberghi e Accademia Bergamotto), Francesco Gangemi (Imprenditore Azienda agricola Gangemi), Gerardo Sacco (Orafo), Rocco Scutellà (Imprenditore dolciario), Ezio Pizzi (Presidente Consorzio del bergamotto), Gianfranco Capua (Imprenditore, titolare di Capua Srl).Modera: Giorgio Mulé, direttore di PanoramaORE 18,00 – Palazzo della Provincia: Incontro d’autore “Il dolore si fa gioia”Partecipa: Luciano RegoloModera: Ignazio Ingrao, giornalista di PanoramaORE 19,30 – DJ set in Piazza Italia a cura di Radio R101——————————————————SABATO 5 APRILEORE 10,00 – Teatro Cilea: Dibattito con interventi del pubblico: “Presidente mi spieghi…”Partecipa: Giuseppe Scopelliti (Presidente Regione Calabria)Modera: Giorgio Mulé, direttore di PanoramaORE 16,30 – Teatro Cilea: talk show con Flavio BriatoreModera: Alfondo Signorini, direttore di ChiA SEGUIRE: CHIUSURA DOME