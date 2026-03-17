Reggio, Cannizzaro e Gallo: ‘Presenteremo un’importante iniziativa per il territorio’
"Un'importantissima iniziativa che riguarda la Città di Reggio Calabria e la sua Area metropolitana sarà l'oggetto di un evento che si terrà domani". Sale la curiosità
17 Marzo 2026 - 16:25 | Comunicato Stampa
Un’importantissima iniziativa che riguarda la Città di Reggio Calabria e la sua Area metropolitana sarà l’oggetto di un punto stampa che si terrà domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 11, presso la sede del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria.
Ad intervenire saranno l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Cannizzaro.