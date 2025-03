Evento sul Giubileo, il sindaco Falcomatà incontra il cardinale Battaglia

Il ringraziamento del primo Cittadino: “Un evento importante che ci ha fatto crescere come comunità. Tutela dell’ambiente, della terra, contrasto alla criminalità e all’usura, sono temi comuni sui quali non ci sottraiamo”

“Un evento molto importante, siamo contenti come l’Amministrazione di salutare e riabbracciare il cardinale Battaglia e ringraziare il nostro arcivescovo Morrone, per avere organizzato, insieme a lui, questo evento che ci consente di riflettere su un tema nevralgico per lo sviluppo dei territori, ma di straordinaria attualità come quello della giustizia sociale. Una tematica che è seriamente messa in pericolo da una serie di aggressioni, eventi, approcci, che stiamo vedendo ormai da molti mesi”.

Leggi anche

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presente presso la Basilica Cattedrale in occasione di un incontro con il cardinale, Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, dal titolo ‘Il Giubileo, la sfida per un’autentica giustizia sociale’.

“Abbiamo apprezzato molto – ha aggiunto Falcomatà – la sua riflessione ed il messaggio che ha voluto dare alla nostra comunità, riunita presso il Duomo. Ha voluto centrare il tuo intervento, dal titolo ‘Nella carne del Giubileo’, rafforzando in tutti noi un sentimento di difesa e tutela della natura, della terra, e di riscatto sociale dalla piaga della criminalità, dall’usura, temi sui quali non ci sottraiamo”.

“Abbiamo partecipato commossi al suo ricordo del capitano della Marina, Natale De Grazia, impegnato per la tutela dei nostri mari, come anche per i morti dell’alluvione a Soverato. Avere un’occasione per riflettere su questi temi, insieme alla cittadinanza, alle associazioni è sicuramente un momento di straordinaria ricchezza, un momento che ci fa crescere come comunità.

Ed è proprio il senso di comunità – ha concluso il sindaco Falcomatà – quello che deve emergere anche per avere la coscienza e la consapevolezza di temi importanti come quelli della giustizia sociale”.