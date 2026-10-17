Festival teatrale a Reggio, Delfino: ‘Una buona notizia, ma l’avviso è di soli 5 giorni’

"240 mila euro a bando. Un festival finanziato con soldi pubblici merita tempo adeguato, condivisione e partecipazione". Le richiesta al sindaco da parte dell'esponente di Sinistra Italiana

Apprendo dal portale ufficiale del Comune di Reggio Calabria che in data 14/10/2026 è stato pubblicato l’Avviso esplorativo per la realizzazione di un Festival Teatrale, con scadenza fissata al 19 ottobre.

Sono solo cinque giorni per presentare una proposta per quello che, dagli allegati ufficiali, risulta essere il Festival Teatrale Regionale della Calabria, con tanto di Capitolato Prestazionale Rete Regionale dei Teatri. Cinque giorni non sono un refuso, sono una scelta politica.

La legge: 15 giorni, riducibili a 5 solo per urgenza

Ricordo all’Amministrazione cosa dice la legge che lei stessa è tenuta a rispettare: l’Allegato II.1, art. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che l’avviso di indagine di mercato abbia una durata minima di 15 giorni, riducibile a 5 giorni solo per motivate ragioni di “urgenza”.

Usare il minimo di 5 giorni per un festival teatrale regionale, che per definizione richiede mesi di progettazione, costruzione di una rete artistica, programmazione, bilanci e coinvolgimento dei teatri calabresi, non è urgenza. È esclusione.

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L’avviso infatti recita così:

“Il presente Avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato volta ad acquisire proposte progettuali per realizzare, presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea”, nei giorni 8, 9, 10, 14 e 15 dicembre 2026, un Festival di almeno n. 9 spettacoli (prosa, musical, teatro sperimentale, danza/teatro, lirica e concertistica), di cui almeno un terzo in prima nazionale”.

Segue poi l’art. 4, alla voce – PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE: 1. Le prestazioni oggetto di servizio devono essere rese con completezza ed esaustività.

Come si fa in 5 giorni, di cui due festivi, a studiare il Capitolato, a costruire un progetto artistico “completo ed esaustivo”, a costituire una rete, a raccogliere lettere di impegno di attori e altri soggetti utili allo scopo?

Avvisi lampo, pubblicati nella sezione trasparenza senza investire la Consulta della Cultura, le associazioni, gli operatori teatrali non danno possibilità di poter avere pubblicità e conoscenza adeguata e impediscono la preparazione di un progetto valido per i 240.000 € messi a bando.

Un Festival teatrale finanziato con soldi pubblici, proprio perché è una cosa molto interessante e utile, merita il contrario: massima pubblicità, tempo adeguato, condivisione e partecipazione.

Le tre richieste al Sindaco

Chiedo quindi al Sindaco, che ha anche la delega alla Cultura:

La proroga della scadenza a non meno di 30 giorni dalla pubblicazione, e quindi almeno fino al 14 Novembre 2026; La pubblicazione della determina a contrarre con la motivazione dell’urgenza che avrebbe giustificato i 5 giorni. La convocazione di un tavolo pubblico con la rete teatrale reggina e calabrese per illustrare il progetto e mettere tutti nelle condizioni di poter contribuire alla buona riuscita del festival stesso.

E’ superfluo, credo, specificare che il mio intervento intende essere costruttivo e utile per poter valorizzare al meglio un festival che darà lustro alla città e che dovrà diventare sempre più importante nell’ottica di crescita culturale, sociale, economica e turistica della città stessa.

Demetrio Delfino

Capogruppo AVS in consiglio comunale