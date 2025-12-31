Reggio, le foto dell’anno: il 2025 in 24 scatti

Abbiamo selezionato 24 immagini che insieme fotografano il 2025. Ecco i momenti più importanti vissuti dai reggini e non solo

1.1.2025. Inizia con il botto il 2025 per Reggio Calabria, con la massima visibilità a livello nazionale grazie al Capodanno Rai, con la trasmissione ‘L’anno che verrà’ live da piazza Indipendenza. Un successo strepitoso che ha impreziosito i primi minuti del 2025. Oltre 5 milioni di telespettatori e 37% di share.

15.2.2025. Festival di Sanremo, la Calabria esulta: Brunori Sas incanta l’Ariston e conquista il terzo posto. Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ha brillato sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo, conquistando la medaglia di bronzo con il brano “L’Albero delle Noci”, brano ispirato alla sua paternità.

22.2.2025. La Nazionale azzurra del basket a Reggio Calabria. Notte da sogno al PalaCalafiore davanti a 7000 persone e spettacolo in città con numerosi eventi in centro. Spettacolo anche con i Dunking Devils, che hanno infiammato Piazza De Nava con acrobazie mozzafiato e schiacciate ad alta quota.

26.2.2025. Capitale italiana della cultura 2027, il sogno di Reggio Calabria svanisce. Reggio e il suo “Cuore del Mediterraneo” non riescono nell’impresa di conquistare il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 che è stato assegnato alla città di Pordenone.

12.4.2025. Reggio Calabria accoglie il Giro ciclistico della Città Metropolitana: una grande festa per il ritorno della grande classica del ciclismo del sud. Partenza da Bova Marina e arrivo sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, per un totale di 183,3 chilometri con 1.800 metri di dislivello.

21.4.2025. Muore papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, dal 13 marzo del 2013 era la massima autorità all’interno della Chiesa cattolica. Francesco è stato il primo papa gesuita, nonché il primo originario di un paese non europeo da molti secoli, e il primo a scegliere come nome Francesco. Aveva 88 anni. Di seguito la prima comunicazione del 21 aprile, del cardinale Kevin Joseph Farrell:

«Con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre».

1.5.2025. ReggioPrimoMaggio 2025. Oltre 10000 presenze per un concertone da record all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Più di 9 ore di musica live e 16 artisti sul palco. Reggio Calabria celebra la Festa dei lavoratori con un evento che unisce generazioni, talento e identità.

3.3.2025. Reggio Calabria celebra l’inaugurazione del Campo Sportivo di Ciccarello, oggi Centro Tecnico Federale della FIGC, ristrutturato e intitolato a Simone Neto Dell’Acqua, giovane reggino prematuramente scomparso nel 2017.

5.5.2025. Dopo aver solcato gli oceani in un tour internazionale che l’ha portata nei cinque continenti, la nave scuola Amerigo Vespucci tocca la Calabria: il 5 maggio entra nel porto di Reggio, tra gli sguardi incantati di cittadini e turisti.

9.5.2025. Robert Francis Prevost è il nuovo Papa con il nome di Leone XIV. Il mondo dà il benvenuto al nuovo pontefice, il primo statunitense, che ha ricordato il suo predecessore Francesco, facendo un discorso di pace. E’ il 267esimo papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 9° sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice.

19.6.2025. Prima conferenza stampa del nuovo CT della Nazionale. Gennaro Ivan Gattuso, calabrese di Corigliano, quarantasette anni, dal 15 giugno 2025 è il Commissario Tecnico della Nazionale. Da dodici anni in panchina, ha allenato in Svizzera, Grecia, Spagna, Francia, Croazia e Italia. L’ex centrocampista succede a Luciano Spalletti, esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina, al termine di Italia-Moldavia 2-0, seconda partita del gruppo I di qualificazione ai Mondiali di Stati Uniti-Canada-Messico 2026.

14.7.2025. Sky Sport torna a Reggio Calabria con ‘Calciomercato–L’Originale’. Dopo il clamoroso successo della passata stagione, con una affluenza di pubblico senza precedenti, così come ha dichiarato il conduttore Alessandro Bonan, torna a fare tappa a Reggio Calabria Sky ‘Calciomercato-L’Originale‘, il format che parla di calcio e non solo, con tutti gli aggiornamenti riguardanti i movimenti di mercato.

23.7.2025. Inizio lavori Museo del Mare. Avviata la costruzione di un’opera iconica, progettata dall’archistar Zaha Hadid. Si tratta di una delle opere candidate a diventare identitaria per Reggio Calabria.

4.8.2025. Dimissioni Occhiuto. Il presidente della Regione Calabria, dopo l’annuncio shock del 31 luglio 2025, presenta in Consiglio regionale le formali dimissioni.

7.8.2025. Salvini a Reggio Calabria per importanti annunci sul Ponte sullo Stretto dopo l’ok Cipess al Ponte, Il Ministro Salvini parla ai calabresi e ai reggini: ‘Aspettate da un secolo, ora si parte’.

28.8.2025. Presentazione Reggina: l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ si trasforma in uno stadio. Entusiasmo, tifo, passione. Migliaia di tifosi sugli spalti, regalano alla squadra un’atmosfera magica.

6.9.2025. Una serata da brividi, tra leggende e nostalgia. Il Granillo di Reggio Calabria ospitao una nuova tappa di Operazione Nostalgia. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: cori, applausi, bandiere, famiglie intere unite dal filo della memoria sportiva.

16.9.2025. Festa della Madonna. L’Avvocata abbraccia il suo popolo consapevole che “cu guerra e cu paci, sta festa si fici e sta festa si faci”. La Vara dopo la “passeggiata” in giro per la città rientra in “volata” in Cattedrale tra gli applausi dei portatori.

21.9.2025. 1000 Droni per una favola senza tempo colorano il cielo a Reggio Calabria. L’Arena dello Stretto ospita un evento straordinario grazie allo spettacolo di droni luminosi.

6.10.2025. Elezioni Calabria 2025: Occhiuto è il nuovo Governatore (bis). Per la prima volta nella storia, i calabresi hanno confermato un Governatore uscente.

7.10.2025. Giuseppe Falcomatà eletto in Consiglio regionale. Le prime dichiarazioni del ‘sindaconsigliere’ davanti la sua segreteria politica in centro a Reggio Calabria.

29.11.2025. Inaugurato il tratto aggiuntivo della nuova Gallico–Gambarie. Cerimonia di apertura del tratto aggiuntivo della Strada a Scorrimento Veloce Gallico Gambarie. Il nuovo tratto di 600 metri lineari include due nuovi viadotti alti 25 metri e consente oggi un ulteriore risparmio di tempo nella percorrenza mare monti.

18.12.2025. Reggio Calabria, al MArRC la mostra dedicata a Gianni Versace: un omaggio alla terra natìa. Apre al pubblico la mostra Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute, promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

19.12.2025. Reggio Calabria abbraccia la Fiamma olimpica: la città si accende verso Milano Cortina 2026 con una piazza De Nava gremita, il villaggio olimpico incastonato davanti al Museo archeologico nazionale, società sportive e migliaia di reggini per le strade della città.