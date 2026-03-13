Reggio, colpo di scena: c’è un’offerta per l’Hotel Miramare

Al terzo tentativo d'asta, arriva un’offerta per lo storico hotel di Reggio Calabria. E il Comune potrebbe ricevere un bel gruzzoletto

Il destino dello storico Hotel Miramare di Reggio Calabria potrebbe finalmente cambiare. Proprio nel giorno di scadenza per la presentazione delle domande è infatti arrivata un’offerta per l’acquisto della struttura di proprietà del Comune, chiusa da anni e da tempo al centro del dibattito cittadino.

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Per ora non sono noti i dettagli dell’offerta né l’identità del soggetto interessato, ma la conferma dell’arrivo di una proposta riaccende l’attenzione su uno degli edifici più iconici della città.

Il “gioiello di famiglia” messo in vendita dal Comune

La decisione di vendere il Miramare era stata presa nell’agosto dello scorso anno dall’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà, che aveva definito lo storico albergo un vero e proprio “gioiello di famiglia”.

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L’obiettivo dell’ente era quello di trovare un investitore capace di rilanciare la struttura, ormai chiusa da tempo e bisognosa di importanti interventi di riqualificazione.

La prima gara era partita con un prezzo base d’asta di 13.895.133,05 euro. A questa cifra, però, andavano aggiunti altri 6-7 milioni di euro stimati per i lavori di ristrutturazione, necessari per riportare l’hotel agli standard richiesti dal mercato turistico.

Aste deserte e ribassi del prezzo

Nonostante il valore simbolico e la posizione privilegiata sul lungomare, i primi tentativi di vendita non hanno avuto successo.

A dicembre il Comune aveva deciso di ridurre il prezzo base, portandolo a 11.116.106,44 euro, con un taglio di circa un quinto rispetto alla cifra iniziale, nel tentativo di attirare un numero maggiore di investitori.

Anche il secondo esperimento di asta, però, si era concluso senza offerte.

Per questo nel 2026 si è scelto di procedere con un terzo tentativo, abbassando ulteriormente la base d’asta fino a 8,9 milioni di euro. Per partecipare era richiesta una cauzione pari al 10% del prezzo, cioè 889.288,51 euro.

L’offerta arrivata oggi

La riduzione del prezzo potrebbe aver fatto la differenza. Proprio alla scadenza dei termini è infatti arrivata un’offerta per l’acquisto dell’immobile.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari: non si conoscono né il valore della proposta né l’identità dell’eventuale acquirente. La presenza di almeno un soggetto interessato rappresenta però un segnale importante dopo i due tentativi andati deserti.

Un simbolo del lungomare reggino

L’Hotel Miramare è da decenni uno degli edifici più riconoscibili del lungomare Falcomatà. La sua chiusura ha rappresentato per molti anni una ferita aperta nel cuore della città.

Il possibile rilancio della struttura viene visto da molti come un passaggio strategico per il futuro turistico di Reggio Calabria, soprattutto in una fase in cui la città prova a rafforzare la propria attrattività.

Resta ora da capire se questa offerta sarà effettivamente valida e se porterà alla vendita dell’immobile.

Sarà finalmente la volta buona per il rilancio del Miramare?