Reggio, uomo travolto da un treno: è in terapia intensiva al GOM
L'incidente si è verificato questa mattina
28 Ottobre 2026 - 09:43 | di Vincenzo Comi
Grave incidente ferroviario nella prima mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, a Reggio Calabria. Un uomo, classe 1970, è stato travolto da un treno in corsa nei pressi della stazione Omeca.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Saranno le indagini a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. Trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata.
Incidente alla stazione Omeca, circolazione ferroviaria riattivata
Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Ferroviaria (Polfer), impegnata negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’episodio ha comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria nel tratto interessato. Soltanto nelle ultime ore, dopo il nullaosta della Polfer, è stata autorizzata la ripresa della circolazione dei treni.
Le indagini sono in corso, mentre rimangono riservate le condizioni dell’uomo ricoverato al GOM.
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