‘Reggio Calabria Incontra’: due giorni di dialogo e co-progettazione per il futuro del territorio

Il 23 e 24 gennaio 2026, Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria ospiterà “Reggio Calabria Incontra”, un meeting multistakeholder dedicato all’innovazione e allo sviluppo socio-economico dell’area metropolitana. L’evento, promosso dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore, punta a riunire istituzioni, imprese, enti del Terzo Settore e università per costruire una visione condivisa del futuro territoriale.

Un programma tra sessioni pubbliche e tavoli tecnici

La manifestazione si aprirà la mattina di venerdì 23 gennaio con una sessione plenaria aperta al pubblico. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Carmelo Romeo e dei sindaci f.f. Carmelo Versace e Domenico Battaglia, il dibattito entrerà nel vivo con due tavole rotonde focalizzate sui legami tra giovani e territorio e sulla governance partecipata come motore di rigenerazione. Per chi non potrà essere presente fisicamente, i lavori della mattinata saranno disponibili in diretta streaming.

A partire dal pomeriggio del venerdì e per tutta la mattina di sabato 24 gennaio, l’evento si sposterà su una dimensione operativa con quattro tavoli di lavoro a porte chiuse. Questi tavoli, moderati da esperti di ALTIS e professionisti del settore, seguiranno una metodologia ispirata al “Doppio Diamante” per passare dall’analisi delle criticità alla proposta di soluzioni concrete.

Le quattro aree tematiche al centro del dibattito

Il lavoro di co-progettazione si articolerà attorno a quattro pilastri fondamentali per il rilancio della città:

Imprese: Focalizzato sull’attrazione di investimenti e il rafforzamento delle filiere produttive locali, cercando di superare la frammentazione del tessuto economico. Giovani: Mirato a contrastare lo spopolamento e a promuovere l’imprenditorialità e il lavoro stabile, valorizzando l’elevato potenziale dei talenti locali. Territorio: Una riflessione su come recuperare la vocazione storica di Reggio Calabria come crocevia del Mediterraneo e ponte verso il Sud del mondo. Cultura e mestieri: Dedicato alla valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico e artistico, come i Bronzi di Riace, trasformandolo in un volano economico duraturo.

Sviluppo strategico e risorse per la crescita

L’iniziativa si inserisce in un contesto di importanti investimenti per la città, sostenuti dai fondi del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, che mette a disposizione circa 180 milioni di euro, e dal PNRR, con risorse programmate per circa 280 milioni di euro. Tra i progetti di punta figurano il sostegno alle startup, la riqualificazione del centro storico e la realizzazione del nuovo Museo del Mare, progettato da Zaha Hadid.

L’obiettivo finale di questi due giorni di incontri sarà l’elaborazione di una roadmap strategica. Questo documento fornirà al Comune di Reggio Calabria spunti di indirizzo per politiche di governance efficaci e inclusive, identificando nuove opportunità di collaborazione per generare un impatto sociale ed economico sostenibile nel tempo.